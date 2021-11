In navolging van de werkgevers is ook vakbond FNV niet tevreden met het coronasteunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Doordat de openingstijden van winkels en horeca worden beperkt, raken flexwerkers volgens FNV uren kwijt of hun hele baan. De vakbond wil dan ook dat er steun komt voor hen omdat zij „als eerste de dupe worden”.