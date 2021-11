Afvalverwerkers willen dat makers en verkopers van luiers geld gaan bijdragen om die te kunnen recyclen. Nu verdwijnt nog een groot deel van de luiers in de verbrandingsoven. Volgens de branchevereniging van gemeentelijke afvalbedrijven NVRD is dat onnodig, omdat er wel een techniek is om dit afval te recyclen. Geld vanuit producenten zou de capaciteit daarvan moeten verhogen.