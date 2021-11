D66: 2G om vrijheid te waarborgen en gezondheid te beschermen

D66 is net als coalitiegenoot VVD voor de invoering van een 2G-beleid om de toeloop van ernstig zieke coronapatiënten in ziekenhuizen tegen te kunnen gaan. D66-Kamerlid Jan Paternotte wil vrijheden zoveel mogelijk waarborgen en de gezondheid zoveel mogelijk beschermen. „Mensen die niet beschermd zijn, lopen nu te veel risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Het is een noodgreep om te voorkomen dat je de hele winter te maken krijgt met lockdowns „