Het popcultuurevenement Dutch Comic Con in de Jaarbeurs Utrecht wordt vanwege de coronamaatregelen uitgesteld van aankomend weekend naar maart 2022. Voor de tiende editie van het evenement waren ongeveer 42.000 kaartjes verkocht. Dutch Comic Con is een jaarlijks evenement dat in het teken staat van stripboeken, films, series, videogames en kostuums van personages uit de popcultuur.