De industriële productie van de Verenigde Staten is in oktober sterker dan verwacht toegenomen. De producenten zijn de impact van orkaan Ida te boven gekomen. Ongeveer de helft van de stijging van de totale industriële productie vorige maand was het gevolg van een herstel van de gevolgen van Ida. Daarnaast lijken fabrikanten beter in staat te zijn om tekorten aan materialen op te vangen.