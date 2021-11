De twee ambulancemedewerkers die afgelopen weekend in Helmond betrokken waren bij een voor drie minderjarige jongens dodelijk ongeluk, verblijven nog in het ziekenhuis. Zij kampen met een gebroken borstbeen, gebroken en gekneusde ribben en diverse zware kneuzingen, meldt GGD Brabant-Zuidoost op Twitter. Vanwege mogelijke complicaties zijn de medewerkers nog ter observatie in het ziekenhuis.