De aardbeving met een kracht van 3,2 dinsdagmorgen vroeg in het Groningse Garrelsweer heeft tot 212 schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geleid. In één geval waren direct maatregelen nodig en in een ander geval volgt een nadere inspectie. Er is ook veel vaker dan normaal gebeld met de servicelijn van het IMG, meldt het instituut.