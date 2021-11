De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Eris zei dinsdag tegen de rechter heel goed te begrijpen waarom medeverdachten op veel vragen geen antwoord willen geven. „Als ze wel gaan verklaren en de waarheid vertellen, is dat gevaarlijk.” De rechter vroeg Tony de G. of ze dan moeten vrezen voor hun leven en dat beaamde de kroongetuige.