Na het besluit van Shell om op papier Brits te worden en het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, was het „verwijtbaar” geweest als het kabinet „achterover was gaan leunen”. Dat zegt minister Stef Blok (Economische Zaken) op kritiek uit de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet heeft gepolst of er steun was voor het toch afschaffen van de belasting op dividend.