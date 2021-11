De politie vraagt dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht hulp van de kijkers in de zoektocht naar de schutter die een wolf doodschoot. Het dier werd op 1 oktober dit jaar door een voorbijganger gevonden en na onderzoek bleek dat hij was neergeschoten. Dit is strafbaar aangezien de wolf een beschermde diersoort is. Voor de gouden tip naar de schutter is een fors geldbedrag gereserveerd.