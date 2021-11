De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag een 19-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord op Rachid Kotar (39). Het slachtoffer werd op 12 december 2019 in Amstelveen doodgeschoten bij sportschool Health City aan de Escapade. Zijn zoontje van toen 5 jaar oud was daarvan getuige.