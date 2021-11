De populaire kerstmarkt in het Duitse München gaat niet door vanwege het coronavirus. Vanwege de vele coronabesmettingen en de „dramatische situatie” in de ziekenhuizen is het „onverstandig” om het evenement door te laten gaan, aldus burgemeester Dieter Reiter, die geen andere keuze zegt te hebben. Het is de eerste afgelasting van een grote kerstmarkt in Duitsland dit jaar.