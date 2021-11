Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens draagt Georgië op goed voor de gevangen oud-president Micheil Saakasjvili, die in hongerstaking is, te zorgen. Het land moet ook verslag uitbrengen hoe het met Saakasjvili gaat. Het hof spreekt zich nog niet uit over de eis van de politicus naar een ziekenhuis buiten de gevangenis te worden overgebracht.