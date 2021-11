De 18-jarige Youssef K. uit Amsterdam blijft voorlopig achter slot en grendel voor zijn vermeende rol bij de mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk op 28 juni van dit jaar. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag besloten. De raadsman van K. had de rechters maandag gevraagd zijn cliënt, eventueel onder elektronisch toezicht, op vrije voeten te stellen.