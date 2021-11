Vijf van de zes mannen die vastzitten in verband met de zogenoemde ‘vergisontvoering’ afgelopen augustus in Cruquius, blijven voorlopig achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bepaald. Raadslieden hadden maandag tijdens een voorbereidende zitting om de vrijlating gevraagd. De zaak tegen de zesde verdachte werd die dag tijdelijk uitgesteld wegens plotselinge ziekte van zijn raadsman.