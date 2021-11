De vele aardbevingen in Groningen van de afgelopen tijd zijn „verontrustend” en „meer dan verwacht”. Tegelijkertijd herhaalt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een eerdere boodschap aan Groningers, dat er niets aan te doen is om de bevingen te stoppen. Daarmee reageert SodM op een zware schok in de provincie, met een kracht van 3,2 in Garrelsweer.