Tijdens een controle van de Inspectie SZW op meerdere bouwplaatsen in Rotterdam zijn tien personen aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Zij werkten daar zonder zogenoemde tewerkstellingsvergunning, die hun werkgever moet regelen voordat ze hier legaal mogen werken. De bouwvakkers zijn meegenomen door de politie voor verhoor. De opdrachtgever van de bouwprojecten kan een boete van 8000 euro per persoon verwachten.