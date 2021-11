De kleinere en middelgrote ziekenhuizen zijn door de coronapandemie financieel gezien harder geraakt dan de grote. Ze behaalden in 2020 minder rendement dan in 2019, terwijl dat van grote ziekenhuizen juist toenam. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs vast in hun jaarlijkse zogenoemde Benchmark Ziekenhuizen.