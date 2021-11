De krapte op de wereldwijde oliemarkten die de prijzen naar het hoogste punt in zeven jaar stuwde, begint af te nemen. Dat komt vooral doordat de olieproductie in de Verenigde Staten weer aantrekt, zo meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een maandrapport. De prognose zou goed nieuws zijn voor consumenten die de hoge brandstofprijzen voelen in hun portemonnee.