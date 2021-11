Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als de voorzieningenrechter stelde het gerechtshof in Den Haag privacyorganisatie Privacy First in het ongelijk. De rechters menen dat niet afdoende duidelijk is gemaakt dat het systeem op korte termijn tot ernstige schade zal leiden.