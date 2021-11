De Eerste Kamerfractie van de VVD baalt nog steeds dat de omstreden belastingkorting BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) van tafel is. Senator Pim van Ballekom was juist wel „gecharmeerd” van dat voorstel, dat in de plaats kwam van de afschaffing van de dividendbelasting. Zijn eigen partij heeft de ‘BIK-miljarden’ gebruikt om in de Tweede Kamer tot een akkoord over de begroting te komen.