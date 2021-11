Marineterrein in Amsterdam wordt ‘innovatief’ nieuw stuk stad

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft de plannen bekendgemaakt voor het Amsterdamse Marineterrein. Het gebied in het centrum van de stad, dat honderden jaren in handen was van Defensie, krijgt een stadspark, zo’n achthonderd woningen en er komen ongeveer 2300 arbeidsplaatsen voor kleinere innovatieve bedrijven. Ook is er plek voor 1400 studenten en onderwijspersoneel en voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.