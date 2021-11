Prosus in kopgroep licht hogere AEX na handelsupdate

Prosus behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index. De techinvesteerder, die later deze maand met volledige cijfers komt, gaf alvast een positief kijkje in de boeken. Beleggers wachten verder vooral op de Amerikaanse winkelverkopen, die mogelijk meer inzicht geven over de bestedingen van de Amerikanen tegen de achtergrond van de oplopende inflatie. Door de hoge inflatie kan de koopkracht van huishoudens worden ondermijnd.