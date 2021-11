Van de circa 27.000 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen waarvan de veiligheid onderzocht moet worden, moet naar schatting iets meer dan de helft daadwerkelijk versterkt worden. Bewoners moeten daar uiterlijk in 2023 duidelijkheid over krijgen, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.