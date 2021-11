Zittend op een stoel, handen in de schoot en dan die kleren. De blikken van de mensen zijn leeg, angstig en schuw en ze kijken je niet aan. De portretten die kunstenaar Jan van Herwijnen zo’n honderd jaar geleden maakte, zijn levensgroot, komen op je af en doen iets met je. Je kunt er niet omheen, hier in de zaal in Museum MORE in Gorssel.