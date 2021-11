Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, ruim 7500 meer dan vorige week maandag. Het cijfer valt deels hoger uit door een storing in het weekeinde. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu 101.690 besmettingen. Het is daarmee voor het eerst dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt.