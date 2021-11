Kuipers: blij met coronaregels, hoeveel weerstand er ook is

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet afgelopen weekeinde heeft ingevoerd. Na de vorige inperkingen bleven de aantallen positieve tests te hoog en dat zou ook leiden tot grotere druk op de ziekenhuizen, stelt Kuipers. „Dan ben ik blij dat een kabinet ervoor kiest, hoeveel weerstand er ook is en hoe lastig het ook is, om te zeggen: we voelen ons genoodzaakt een volgende set te doen. Er moet iets gebeuren, de aantallen moeten naar beneden.”