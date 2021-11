Het herstel van de Duitse industrie loopt in het komende jaar vertraging op door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Dat verwacht het Duitse ministerie van Economische Zaken. Wanneer die knelpunten worden opgelost, kan het economische herstel volgens het ministerie aanzienlijk versnellen. De eerste tekenen van verbetering van de problemen in de leveringsketen zouden al zichtbaar zijn.