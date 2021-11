Het Noordbrabants Museum in Den Bosch krijgt 550 kunstwerken in doorlopende bruikleen die werden gemaakt door onder anderen Brueghel, Rubens, Mondriaan, Brancusi, Van Dongen, Picasso, Magritte, Dalí en Modigliani. De verzameling is bijeengebracht door de JK Art Foundation, die denkt dat de collectie op de lange duur beter op haar plaats zal zijn in dit museum.