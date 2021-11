Boeing werd maandag hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse vliegtuigbouwer profiteerde van berichten dat de 737 MAX mogelijk binnenkort weer in gebruik kan worden genomen door Chinese luchtvaartmaatschappijen. Tesla verloor terrein nadat topman Elon Musk een hint gaf voor de verkoop van nog meer aandelen van de producent van elektrische auto’s.