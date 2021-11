Column (Mariska Dijkstra): Grijzemuizentrui

Wat is dít? Ik kijk nog eens in de spiegel en beslis ter plekke: hiermee ga ik het pashokje niet uit. De blauwe blouse die ik aantrok, blijkt een gewaad. De schouders zitten ergens bij mijn elleboog en de mouwen wapperen tot ver over mijn handen. De maat was oké, maar het model?! Het is niet het eerste kledingstuk dat ik vandaag in de stad met verbazing bekijk. Alle truien in de etalages lijken uitgerekt. En bij sommige zijn ze de mouwen vergeten.