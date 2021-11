Het Zweedse Oatly groeit dit jaar minder hard dan het bedrijf had gewild. De maker van havermelk en andere zuivelalternatieven heeft last van coronamaatregelen in Azië, maar ook van problemen in de toeleveringsketen in onder meer Europa en de Verenigde Staten. Daardoor kan het bedrijf de productie niet zo snel opschalen als het van plan was.