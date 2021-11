De 18-jarige Youssef K. uit Amsterdam ontkent dat hij een van de twee mannen is op de camerabeelden die 28 juni dit jaar zijn gemaakt bij de mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk. Tijdens een eerste voorbereidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Haarlem maandag zei hij niets met de geplande gewelddaad te maken te hebben.