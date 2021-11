President van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde blijft vertrouwen houden in de verwachting dat de inflatie in de eurozone in de komende jaren weer onder de doelstelling van 2 procent zal uitkomen. De centralebankpresident herhaalde dan ook voor het Europees Parlement dat een renteverhoging om de inflatie in te dammen in 2022 „zeer onwaarschijnlijk” is.