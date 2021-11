Hoog bezoek ASML met Rutte, Von der Leyen en andere EU-kopstukken

Chipmachinemaker ASML heeft maandagmiddag hoog bezoek. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is samen met demissionair premier Mark Rutte op bezoek in Veldhoven. Ook EU-commissarissen Margrethe Vestager en Thierry Breton maken deel uit van de Brusselse delegatie. Ze gaan tijdens het bezoek ook het gesprek aan met ASML-topman Peter Wennink en andere managers van het bedrijf over de kansen en uitdagingen in de chipsector.