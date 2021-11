Oppositie laakt uitblijven goede bouwplannen van coalitiepartijen

De oppositie verwijt de huidige coalitiepartijen amper plannen te hebben om de wooncrisis gedegen aan te kunnen pakken. Van links tot rechts vinden oppositiepartijen dat ze zich verschuilen achter het formatieproces om nu niet echt in te grijpen, blijkt tijdens het debat over de woonbegroting van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). VVD, D66, CDA en CU onderhandelen al wekenlang over een nieuw regeringsakkoord.