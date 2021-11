De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 1985 coronapatiënten. Dat zijn er 122 meer dan zondag. Het is de grootste toename in een dag tijd sinds 4 januari van dit jaar.

De bezetting in de ziekenhuizen is bijna terug op het niveau van een jaar geleden. Toen lagen er 2095 coronapatiënten in de ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).