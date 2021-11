De Japanse regering wil chipfabrikanten helpen om de productie van chips uit te breiden en het wereldwijde tekort aan halfgeleiders aan te pakken. Het doel van de regering is om de jaarlijkse omzet van de chipbedrijven die actief zijn in het land te verhogen tot ruim 13 biljoen yen, omgerekend zo’n 100 miljard euro. Dat is ongeveer drie keer zoveel als de omzet van 4,5 biljoen yen in 2020.