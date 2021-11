De prijs voor een vat olie zal het niveau van 100 dollar niet bereiken, zegt Suhail al-Mazrouei, de minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De prijs van olie is het afgelopen jaar fors gestegen, tot het hoogste niveau in drie jaar tijd. Inmiddels is de koers wat gedaald, onder meer door speculatie dat er meer olie op de markt komt als de Verenigde Staten zijn strategische voorraden gaat aanspreken.