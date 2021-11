Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Breda zondag was Michel Weiss, een bekend persoon uit de wereld van motorbendes. Dat bevestigt een ingewijde. De politie kan alleen zeggen dat het gaat om een vermoedelijk 52-jarige man, nog zonder bekende woon- of verblijfplaats. Volgens Crimesite was Weiss oprichter van motorclub Trailer Trash Maro Djipen (‘Ons Leven’), die later opging in Caloh Wagoh.