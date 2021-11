OM: overvallers Amsterdam-Noord schoten wel op politie

Het Openbaar Ministerie laat nog volop onderzoek doen naar het gericht schieten op de politie door de overvallers van een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord op 19 mei. Het feit dat daar op basis van forensisch onderzoek vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn, betekent niet dat het niet is gebeurd, zo zette het OM maandag uiteen tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank Amsterdam in de zaak tegen zes verdachten.