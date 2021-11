Honderden technici, installateurs en monteurs in de metaal- en technieksector hebben het werk neergelegd in een 24-uurs stakingen voor een betere cao. Er wordt gestaakt in Groningen en in Noord-Holland. In Groningen staan ongeveer tweehonderd actievoerders bij de Eurohal in Zuidbroek. In Velsen-Noord hebben zo’n honderd stakers zich gemeld bij het vakbondshuis, meldt een woordvoerder van vakbond FNV.