Twee derde van de kinderen met een handicap denken later niet te kunnen studeren, terwijl een meerderheid van hen hiervan wel droomt. Ook verwacht slechts ruim een derde van de kinderen later te kunnen gaan werken. Bij leeftijdsgenoten zonder een handicap ligt dit percentage veel hoger. Bovendien denkt maar een op de vier kinderen met een handicap later te kunnen trouwen.