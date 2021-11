Ahold Delhaize straalt op Damrak, Philips hard onderuit

Supermarktconcern Ahold Delhaize was maandag bij de opening van de aandelenbeurzen de grote winnaar in de AEX. Het bedrijf kondigde voorafgaand aan zijn beleggersdag aan webwinkel bol.com deels naar de beurs te willen brengen. Verder ging het aandeel Philips hard onderuit. Beleggers reageerden op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA een bezoek heeft gebracht aan een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van slaapapneumachines.