Heineken koopt Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries

Bierbrouwer Heineken wil de volledige controle verwerven over zijn branchegenoten Distell en Namibia Breweries (NBL). Met de overname wil Heineken de concurrentie met rivalen als Anheuser-Busch InBev en drankenfabrikant Diageo beter aan kunnen gaan. Na afronding van de deals wil Heineken de overgenomen activiteiten plus een meerderheidsbelang in Heineken South Africa onderbrengen in een nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Met de plannen is een investering van miljarden euro’s gemoeid.