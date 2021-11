PBL: bij verminderen broeikasgas is betere opslag energie nodig

De Nederlandse industrie kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alleen de eigen plannen voor minder broeikasuitstoot waarmaken, als er maatregelen worden genomen zodat bedrijven genoeg opslagplek en vervoersmiddelen hebben voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen. Zo zouden er meer hoogspanningsleidingen moeten worden aangelegd en vraagt het PBL zich af of er bijvoorbeeld genoeg opslagplek is voor CO2. Het planbureau meent dat meer middelen om groene stroom op te slaan en te vervoeren „onmisbaar zijn” als „Nederland de huidige industrie wil behouden en wil ondersteunen in de transitie naar een emissieloze toekomst”.