Blik beleggers op Shell, Ahold, Philips, Boskalis en Heineken

Op de eerste handelsdag van de week zal de aandacht van beleggers onder meer uitgaan naar olie- en gasconcern Shell, zorgtechnologieconcern Philips, maritiem dienstverlener Boskalis en bierbrouwer Heineken. Shell kondigde aan op papier volledig Brits te willen worden. Philips maakte dit weekend bekend dat de Amerikaanse toezichthouder FDA een fabriek in de VS heeft bezocht vanwege de terugroepactie van slaapapneumachines. Boskalis meldde een groot offshore windproject te hebben binnengesleept. Heineken neemt op zijn beurt twee brouwers in Afrika in zijn geheel over.