Tuvalu heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van klimaattop COP26. Tijdens de conferentie in Glasgow gingen beelden de wereld over van de minister van Buitenlandse Zaken van de eilandstaat die een speech hield in zee om duidelijk te maken dat zijn land aan het „zinken” is. Die bestuurder is nu niet te spreken over het feit dat de klimaatdeal op het laatste moment nog is afgezwakt.