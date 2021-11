Videospel Fortnite is niet langer beschikbaar in China. Ontwikkelaar Epic Games trok maandag de stekker uit zijn Chinese versie. Het bedrijf heeft vergeefs drie jaar geprobeerd om het spel ook in China op de markt te zetten, maar stuitte onder meer op weerstand van beleidsmakers in Beijing. Die treden hard op tegen bijvoorbeeld gameverslaving en de techsector als geheel.