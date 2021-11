De aandelen van Chinese vastgoedontwikkelaars stonden maandag op de beurzen in Azië zwaar onder druk. Om door de vastgoedcrisis in China te komen verkopen de bedrijven aandelen, schrappen ze dividend en verkopen ze vastgoedbezittingen. De bedrijven is er alles aan gelegen cash te genereren om daarmee de geldnood te doorstaan. Het beeld op de Aziatische beurzen was op de eerste handelsdag van de week gemengd.